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Manchester United Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini feshetti

Manchester United, ABD'nin LA Galaxy takımına gideceği iddia edilen Ibrahimovic'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Spor / 22 Mart 2018 Perşembe 21:00
Manchester United Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini feshetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini feshetti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği bilgisi paylaşılırken, kulübe katkılarından dolayı İsveçli oyuncuya teşekkür edildi.

Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından 2016 yılında transfer edilen Ibrahimovic, İngiliz ekibinde 53 maça çıktı ve 29 gol kaydetti.

İsveçli futbolcu, Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield şampiyonluğu yaşadı.

İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlerde, sakatlığının ardından Manchester ekibinde fazla forma şansı bulamayan 36 yaşındaki futbolcunun, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy'ye gideceği iddia edilmişti.

3 Mart'ta başlayan MLS'de transfer dönemi, 1 Mayıs'a kadar devam ediyor.

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