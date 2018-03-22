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Göztepe'nin Portekizlileri istikrar abidesi

Göztepe’nin Portekizli iki ismi Beto ve Andre Castro, bu sezon takımda en fazla süre alan isimler olmayı başardı.

Spor / 22 Mart 2018 Perşembe 11:09
Göztepe'nin Portekizlileri istikrar abidesi

Spor Toto Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılmak için mücadele veren Göztepe, sezon başında kadrosuna kattığı iki Portekizli Castro ile Beto, hem başarılı performanslarıyla hem de istikrarlarıyla sezona damga vurmayı başardı. Sarı-kırmızılıların orta sahadaki beyni Andre Castro geride kalan haftalarda 2241 dakika süre alarak takımda en fazla forma giyen isim olmayı başarırken, kaleci Beto ise 1936 dakika görev yaparak bu alanda vatandaşının hemen ardında kendine yer buldu.

Fenomen oldular

İzmir ekibinde en fazla forma şansı bulan iki Portekizli oyuncu, gösterdikleri performanslarla da Göztepe taraftarlarının gönlünü fethetti. Orta sahada görev yapan Castro, bu sezon takımının attığı 9 gole direkt katkı yaptı. Rakip filelere 4 gol bırakan deneyimli orta saha, 5 kez de gol pası verdi.

Yaptığı kurtarışlarla taraflı-tarafsız çoğu futbolsever tarafından alkışlanan kaleci Beto ayrıca Portekiz Milli Takımı’na çağrılmıştı.

Yerliler formaya uzak

Kadrosunda 14 yabancı bulunan Göztepe’de, geride kalan haftalarda en fazla forma şansı bulan 10 oyuncu arasında yalnızca 3 Türk göze çarpıyor. 36 yaşındaki takım kaptanı Selçuk Şahin 1871 dakika süre alarak Beto’nun ardından kendisine 3. basamakta yer buldu. 33 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı formayı 1474 dakika terletirken, Göztepe’nin altyapısından yetişen Halil Akbunar ise 1442 dakika ter döktü.

Sabri SarıoğluGöztepeSpor TotoSelçuk ŞahinPortekiz


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