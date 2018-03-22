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Deplasman kralı Altınordu

Spor Toto 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Altınordu, geride kalan 28 haftada dış sahada en fazla puan toplayan takım olmayı başardı.

Spor / 22 Mart 2018 Perşembe 10:04
Deplasman kralı Altınordu

Spor Toto 1. Lig'in ikinci devresinde yakaladığı yükselişle bir anda ilk 2 yarışının en iddialı takımları arasında kendine yer bulan Altınordu'nun, bu sezon deplasman karnesi göz dolduruyor. Ligde 28 hafta geride kalırken, İzmir temsilcisi dış sahada topladığı 27 puanla bu alanda ligin en başarılı takımı olmayı başardı.

Beraberliği yok

Bu sezon İzmir dışında 14 lig maçı oynayan kırmızı-lacivertliler, bu maçların 9'undan galibiyetle ayrılarak 27 puanı hanesine yazdırdı. 5 karşılaşmadan ise puan çıkaramayan İzmir ekibi bu süreçte hiç berabere kalmadı. Deplasmanda maç başına 1.9 puan ortalaması yakalayan Altınordu, rakip filelere 25 gol bıraktı.

Üç takım takipte

Dış sahada 27 puan toplayarak bu alanda ligin en başarılı takımı olan Altınordu'yu; deplasmanda 23 puan toplayan Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Boluspor takip etti. Küme düşmesi haftalar önce belli olan ve maddi anlamda çok zor günler geçiren Gaziantepspor ise dış sahada yalnızca 3 puan toplayarak bu alanda ligin en başarısız ekibi oldu.

Çaykur RizesporAnkaragücüAltınorduSpor TotoGaziantepspor


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