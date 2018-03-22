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Beşiktaş'tan sürpriz transfer!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Altay'da forma giyen genç ön libero Atakan Çankaya, Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan, bu sezon da liderlik kovalayan Beşiktaş'ın radarına girdi.

Spor / 22 Mart 2018 Perşembe 12:08
Beşiktaş'tan sürpriz transfer!

İzmir ekibinde geçen sezon kısa bir dönem görev yapan Teknik Direktör Ümit Turmuş'un, 'Beyaz Atiba' benzetmesi yaparak A takıma kazandırdığı 19 yaşındaki futbolcu için menajerlerin nabız yokladığı öğrenildi.

Altay yönetimi sezon başında 1.5 milyon TL olarak açıklanan Atakan Çankaya'ın bonservis ücretini iyi performansının ardından son dönemde 4 milyon TL'ye çıkardı. Orta sahadaki hırslı ve mücadeleci futboluyla dikkat genç oyuncu, Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor. Bu sezon 21 maçta 1 gol kaydeden Atakan'ın Altay'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Milli TakımTeknik DirektörForma


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