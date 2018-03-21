Rakibi 3 gün kala maçtan çekildi

Alman boksör Michael Wallisch'in maçtan çekilmesi boks otoriteleri tarafından ‘Ali'ye yenilmekten korktuğu için ringden kaçtı' şeklinde yorumlanırken, boksörümüzün menajeri ve EC BOXİNG Spor Kulübü Başkanı Erol Ceylan, maça üç gün kala böyle bir iptalin kendilerini zor durumda bıraktığını vurgulayarak, “Kendisi sparring dövüşünde aldığı bir yara yüzünden maça çıkamayacağı şeklinde açıklama gönderdi. Yapmış olduğumuz kontrata göre bu maçı iptal edebilmesi için hasta veya yaralı olması gerekiyor, başka türlü karşılaşmadan çekilmesi mümkün değil. Tam da o bahane ile maçtan çekiliyor. Ancak bizden kaçamaz çünkü kontratımız imzalanmış durumda. Ya Ali ile maç yapacak ya da profesyonel kariyerini sonlandıracak. Sözleşme şartları bunu gerektiriyor. Haziran ayında bizimle maç yapacağını söyledi.



Merakla bekliyoruz, bakalım o zaman çıkabilecek mi karşımızı” dedi.



BÜLENT BAŞER: ER YA DA GEÇ KARŞIMIZA ÇIKACAK



Sporcumuzun antrenörü Bülent Başer, “Son dönemlerde Ali Eren'in amatör kariyeri hakkında bilgi edinmeye başlayan rakibi korkuların sardığı konusunda duyumlar almıştık” diyerek, “Ali amatör kariyerinde Olimpiyatlara katılmış ve dünya çapında şampiyonluklar elde etmiş olan başarılı bir sporcumuzdur. Rakip bunları duyunca dizlerinin bağı çözülmeye başladı.



Bir de şu anki antrenmanlarımızdaki performansımızı öğrenince iyice çekinmeye başladığı konusunda duyumlarımız vardı, ancak maçı iptal edeceğini tahmin etmemiştik. Korku dağları sarmış demekki. Bu hiç iyi olmadı, maça kısa süre kala yapılan bu iptaller hem bizleri hem de organizasyonu zor durumda bırakıyor” şeklinde konuştu.



EC BOXİNG Spor Kulübü Basın Danışmanı Vedat Alyaz ise sporcumuz için yeni bir rakip ile anlaştıklarını belirterek, “Bizim için durmak yok yola devam. Erol Ceylan, hemen yeni bir rakip ile anlaşarak bu karşılaşmanın yapılması için büyük çaba harcadı. Almanya adına ringe çıkan Rad Rashid ile anlaşarak karşılaşmanın gerçekleşmesini sağladı. Yeni rakip bu güne kadar 18 kez ringe çıkmış ve 15'ini kazanmış olan başarılı bir boksör. Şayet Avrupa Şampiyonluk kemerini kazanırsak aynı zamanda subay çocuğu olan Ali Eren, antrenörümüz Bülent Başer ile birlikte kahraman Mehmetçiklerimizin destan yazdığı Afrin'e giderek onları ziyaret edip, zaferlerini kutlayacağız. Tüm gurbetçileri Hamburg'daki maçımıza gelerek sporcumuzu desteklemeye davet ediyoruz” açıklamasını yaptı.



