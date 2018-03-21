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NBA'de gecenin sonuçları

NBA’de dün gece 7 maç oynandı.

Spor / 21 Mart 2018 Çarşamba 10:56
NBA'de gecenin sonuçları

NBA'de heyecan 7 maçla devam etti. Alınan sonuçlar ve öne çıkan isimler şöyle:

Toronto Raptors - Orlando Magic: 93-86

Oklahoma City Thunder - Boston Celtics: 99-100 (Russell Westbrook 27 sayı)

Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves: 109-123 (Karl Anthony Towns 30 sayı)

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans: 105-115

Atlanta Hawks - Utah Jazz: 99-94 (Dennis Schröder 41 sayı)

Detroit Pistons - Phoenix Suns: 115-88 (Blake Griffin 26 sayı)

Houston Rockets - Portland Trail Blazers: 115-111 (James Harden 42 sayı)

Boston CelticsOrlando MagicUtah JazzNew OrleansMinnesota


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