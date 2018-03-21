NBA'de gecenin sonuçları

NBA'de heyecan 7 maçla devam etti. Alınan sonuçlar ve öne çıkan isimler şöyle:



Toronto Raptors - Orlando Magic: 93-86



Oklahoma City Thunder - Boston Celtics: 99-100 (Russell Westbrook 27 sayı)



Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves: 109-123 (Karl Anthony Towns 30 sayı)



Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans: 105-115



Atlanta Hawks - Utah Jazz: 99-94 (Dennis Schröder 41 sayı)



Detroit Pistons - Phoenix Suns: 115-88 (Blake Griffin 26 sayı)



Houston Rockets - Portland Trail Blazers: 115-111 (James Harden 42 sayı)



