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Kupada dev derbinin tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının tarihleri açıklandı.

Spor / 21 Mart 2018 Çarşamba 14:15
Kupada dev derbinin tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray'ın ilk maçı deplasmanda 2-1 kazandığı Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin rövanşı 18 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da TT Stadyumu'nda oynanacak.

Vodafone Park'ta 2-2 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin rövanşı ise 19 Nisan Perşembe günü yine saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda başlayacak.

FenerbahçeBeşiktaş


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