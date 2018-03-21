Galatasaray taraftarı isyan etti

Son açıklanan fikstürle Galatasaray'ın 6 günde 3 maç yapacak olması taraftarı isyan ettirdi.
TFF tarafından açıklanan kupa fikstürü ile Galatasaray - Akhisar maçının 18 Nisan'da oyananacağı belli oldu.
Bu açıklamanın ardından ortaya çıkan fikstüre Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan isyan etti.
'BİZİ DURDURAMAYACAKLAR'
Galatasaray'ın 6 günde 3 maç oynayacağını belirten taraftar grubu tepkisini sosyal medya hesabından duyurdu.
UltrAslan'ın 'Özel planlanmış fikstürünüz bizi durdurmayacak' notunu düştüğü paylaşım;
Kupada dev derbinin tarihi belli oldu