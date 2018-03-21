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Galatasaray taraftarı isyan etti

Son açıklanan fikstürle Galatasaray'ın 6 günde 3 maç yapacak olması taraftarı isyan ettirdi.

Spor / 21 Mart 2018 Çarşamba 15:59
Galatasaray taraftarı isyan etti

TFF tarafından açıklanan kupa fikstürü ile Galatasaray - Akhisar maçının 18 Nisan'da oyananacağı belli oldu.

Bu açıklamanın ardından ortaya çıkan fikstüre Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan isyan etti.

'BİZİ DURDURAMAYACAKLAR'
Galatasaray'ın 6 günde 3 maç oynayacağını belirten taraftar grubu tepkisini sosyal medya hesabından duyurdu.

UltrAslan'ın 'Özel planlanmış fikstürünüz bizi durdurmayacak' notunu düştüğü paylaşım;

Kupada dev derbinin tarihi belli oldu


Sosyal MedyaGalatasaray


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