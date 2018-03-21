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Fatih Altaylı, Millilerin yeni formalarını beğenmedi

Fatih Altaylı, A Milli Futbol Takımı’nın yeni formaları için “S.çtım seni, çıkar beni tarzı." yorumunda bulundu.

Spor / 21 Mart 2018 Çarşamba 09:31
Fatih Altaylı, Millilerin yeni formalarını beğenmedi

Habertürk yazarlarından Fatih Altaylı, bugünkün köşe yazısında 'Bu formaları elinizle mi çizdiniz, başka yerinizle mi?' başlıklı bir bölüm kaleme aldı. 

Altaylı'nın gündeminde A Milli Futbol Takımı'nın iç sahada ve deplasmanda giyeceği yeni formalar vardı.
 
'Ben hayatımda bu kadar zevksiz, bu kadar ilkel, bu kadar çağdışı forma dizaynını dünyanın başka hiçbir ülkesinde görmedim.' ifadesini kullanan Altaylı, 'Bir Türk Milli Takım forması dizayn etmişler, tam anlamıyla “S.çtım seni, çıkar beni” tarzı.' diye ekledi.



Köşe yazısının o bölümü şöyle:

ŞU Nike denilen firmanın tasarımcılarını çok merak ediyorum.

En azından Türkiye'deki ya da Türkiye'ye yönelik ürünlerinin tasarımcılarını.

Ben hayatımda bu kadar zevksiz, bu kadar ilkel, bu kadar çağdışı forma dizaynını dünyanın başka hiçbir ülkesinde görmedim.

Bir Türk Milli Takım forması dizayn etmişler, tam anlamıyla “S.çtım seni, çıkar beni” tarzı.

Yemin ederim, ilkokul öğrencileri arasında bir milli forma dizayn yarışması yapsanız öğrenciler çok daha iyi forma tasarlar.

Modern desen modern değil, klasik desen klasik değil, neoklasik desen o hiç değil.

Ne olduğu belli değil.

Yahu elinde ay ve yıldız gibi stilize etmeye çok müsait iki geometrik şekil ve beyaz ile kırmızı gibi çok iyi iki renk var.

Bunlardan çıkara çıkara bunu mu çıkardın!

Bunu mu çıkarabildin!

Bu kadar mıdır yaratıcılığınız!

Ayıptır yahu. Koskoca bir millete ayıptır.

Milli TakımFatih AltaylıForma


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