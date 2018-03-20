Beyaz Gazete Ana Sayfa

Tolga Ciğerci sonun da konuştu

Fenerbahçe derbisinde 90+4'te kaçırdığı golle saç baş yolduran Tolga Ciğerci, "Önümde 3 Fenerbahçeli vardı, top ters ayağıma geldi. Doğru yere vurmaya çalıştım ama iyi vuramadım." dedi.

Spor / 20 Mart 2018 Salı 16:53
Tolga Ciğerci sonun da konuştu

17 Mart 2018'de Kadıköy'de oynanan ve golsüz sonuçlanan derbi hafızalara Tolga Ciğerci'nin 90+4'te kaçırdığı pozisyonla kazındı.

O anda antrenör Hasan Şaş saha kenarında kendini yerden yere vururken, birçok Cim-Bomlu da televizyon başında sinirini çevresinden çıkarmıştı. İşte o pozisyonun kahramanı Tolga Ciğerci, hem pozisyonu anlattı, hem de sitemde bulundu.



'SAĞ AYAĞIMLA VURSAYDIM VOLKAN'IN ŞANSI OLMAZDI'

Topun sol ayağına geldiğinin altını çizen sarı-kırmızılı oyuncu, '90+4'te oraya gol için yaptığım koşu takdir edilmiyor ama bu, ne kadar çok kazanmak istediğimizin göstergesiydi. O anda çevre kontrolü yapmak, doğru ismi bulmak kolay değil. Kaleye yakın bir noktadasınız ve önünüzde 3 tane Fenerbahçeli futbolcu var. Buna rağmen sol ayağımla, topu doğru yere göndermeye çalıştım ama iyi vuramadım. Orada sağıma alabilsem Volkan'ın şansı olmazdı' ifadesini kullandı.

Hasan ŞaşTelevizyon


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

TÜRKİYE UYANDI SIRA DİĞER MÜSLÜMANLARDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“TANK HASAN” İĞNE DELİĞİNDEN GEÇTİ!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar