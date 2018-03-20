Tolga Ciğerci sonun da konuştu

17 Mart 2018'de Kadıköy'de oynanan ve golsüz sonuçlanan derbi hafızalara Tolga Ciğerci'nin 90+4'te kaçırdığı pozisyonla kazındı.



O anda antrenör Hasan Şaş saha kenarında kendini yerden yere vururken, birçok Cim-Bomlu da televizyon başında sinirini çevresinden çıkarmıştı. İşte o pozisyonun kahramanı Tolga Ciğerci, hem pozisyonu anlattı, hem de sitemde bulundu.







'SAĞ AYAĞIMLA VURSAYDIM VOLKAN'IN ŞANSI OLMAZDI'



Topun sol ayağına geldiğinin altını çizen sarı-kırmızılı oyuncu, '90+4'te oraya gol için yaptığım koşu takdir edilmiyor ama bu, ne kadar çok kazanmak istediğimizin göstergesiydi. O anda çevre kontrolü yapmak, doğru ismi bulmak kolay değil. Kaleye yakın bir noktadasınız ve önünüzde 3 tane Fenerbahçeli futbolcu var. Buna rağmen sol ayağımla, topu doğru yere göndermeye çalıştım ama iyi vuramadım. Orada sağıma alabilsem Volkan'ın şansı olmazdı' ifadesini kullandı.