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Şenol Güneş yıldız ismi sildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaybedilen Başakşehir maçı sonrasında Jeremain Lens'i hedef aldı: Hala bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorsun... Bırak artık.

Spor / 20 Mart 2018 Salı 16:43
Şenol Güneş yıldız ismi sildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 puan bırakılan Başakşehir maçından sonra sorumluluğu kendi üzerinde aldı ama soyunma odasında patladı. Tecrübeli teknik adam, ''Yeteneklisiniz, karakterlisiniz de... Ama bugün sizde bunların hiçbirini göremedim. Bu akşam bana hiç çalışmadığımızı, hiç istemediğinizi gösterdiniz. Bu şekilde olursa ne işimiz var bizim yukarılarda'' diye çok sert tepki gösterdi.

LENS'E PATLADI

Medipol Başakşehir maçının devre arasında Şenol Güneş çıldırdı... Jeremain Lens'in 83 metre arkasından deparla gelen Adebayor'a dikkat etmeden top sürmesine çok sinirlenen tecrübeli teknik adam, Hollandalı oyuncunun aynı işi Fenerbahçe derbisinde de yaptığını hatırlattı. O maçtan sonra Lens'e, ''Seninle sonra konuşacağız'' diyen Güneş, Pazar akşam o konuşmalarını hatırlattı ve ''Hala bir şeyler kanıtlamaya çalışıyorsun... Bırak artık'' diye sert çıktı.



ÖZÜR DİLEYİNCE OYUNDA TUTTU

Devre arasında çıkarmayı düşündü ama Lens özür dileyince oyunda tuttu. Fakat 67'nci dakikaya kadar dayanabildi. Maçtan sonra da, ''Oyuncu değişikliklerinde hata yaptım'' derken birinci dereceden Hollandalı oyuncuyu hedefine koydu.

Oyunda kaldığı sürece 34 kez topla buluşan Lens, 15 pas attı ancak yüzde 60 isabet yakaladı. 10 orta denemesinden sadece 1'i yerini buldu.

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