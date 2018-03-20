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F.Bahçe'den Maccabi'ye bayraklı gönderme!

THY Euroleague'de sahasında Maccabi Fox'u konuk eden Fenerbahçe Doğuş, maç öncesinde İsrail ekibine göndermede bulundu.

Spor / 20 Mart 2018 Salı 21:48
F.Bahçe'den Maccabi'ye bayraklı gönderme!

THY Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, normal sezonun sona ermesine kısa bir süre kala İsrail ekibi Maccabi Fox'u sahasında ağırladı.

Maç öncesinde Maccabi benchinin arkasında yer alan bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.

İsrail'de oynanan ilk maçta Fenerbahçe benchinin arkasına İsrail bayrakları yerleştiren Maccabi organizasyonuna misilleme yapan Fenerbahçe, bu kez Maccabi benchinin arkasını Türk bayraklarıyla donattı.


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