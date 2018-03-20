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Emre Mor'un yerine Alper Potuk

Hastalığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarılan Emre Mor'un yerine Alper Potuk kadroya alındı.

Spor / 20 Mart 2018 Salı 11:15
Emre Mor'un yerine Alper Potuk

İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile özel maçlar yapacak A Milli Futbol Takımı'nda hastalığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Emre Mor'un yerine Alper Potuk kampa dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Emre Mor, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Emre Mor'un yerine aday kadroya Fenerbahçeli oyuncu Alper Potuk, davet edildi.

İrlanda CumhuriyetiCelta VigoAlper PotukA Milli Futbol TakımıGribal Enfeksiyon


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