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Emre Mor şoku! Twitter’dan açıkladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İrlanda ve Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrılan Emre Mor, Twitter'dan yaptığı açıklama ile kampa katılamayacağını duyurdu.

Spor / 20 Mart 2018 Salı 00:24
Emre Mor şoku! Twitter’dan açıkladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 23 Mart’ta İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart’ta Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçları öncesinde aday kadrosuna çağrılan milli futbolcu Emre Mor kampa katılamayacağını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Celta Vigo forması giyen Emre Mor, “Maalesef dün takımım Celta'nın maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye'nin milli maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza İrlanda ve Karadağ'a karşı başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. TFF’nin Emre Mor’un durumuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunması ve konuyla ilgili duyuruyu Emre’nin Twitter hesabından yapması dikkat çekti

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