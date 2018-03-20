20 yaşındaki Emre Mor, hastalığı nedeniyle A Milli Takım'ın Antalya'da 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyeceğini açıkladı.



'BAŞARILAR DİLİYORUM'



Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Maalesef takımım Celta Vigo'nun maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye'nin milli maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçlarında başarılar diliyorum' ifadelerine yer verdi.







İKİ OYUNCU DAHİL EDİLMİŞTİ



Ay-yıldızlı ekipte sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak aday kadrodan çıkarılmış, bu oyuncuların yerine Medipol Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edilmişti.



Öte yandan Emre Mor'un durumu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.