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Emre Mor'dan kötü haber

İspanyol ekiplerinden Celta Vigo’da forma giyen genç oyuncu Emre Mor, rahatsızlığı nedeniyle A Milli Takım kampına katılmayacağını açıkladı.

Spor / 20 Mart 2018 Salı 09:30
Emre Mor'dan kötü haber

20 yaşındaki Emre Mor, hastalığı nedeniyle A Milli Takım'ın Antalya'da 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyeceğini açıkladı.

'BAŞARILAR DİLİYORUM'

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Maalesef takımım Celta Vigo'nun maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye'nin milli maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçlarında başarılar diliyorum' ifadelerine yer verdi.



İKİ OYUNCU DAHİL EDİLMİŞTİ

Ay-yıldızlı ekipte sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak aday kadrodan çıkarılmış, bu oyuncuların yerine Medipol Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edilmişti.

Öte yandan Emre Mor'un durumu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

İrlanda CumhuriyetiOğuzhan ÖzyakupEmre MorMahmut TekdemirÖmer Toprak


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