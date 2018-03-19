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Ronaldo, Real Madrid'i galibiyete taşıdı

Real Madrid, Portekizli yıldız oyuncu Ronaldo'nun 4 golüyle Girona karşısında farklı kazandı Ronaldo, kulüp ve milli takım formalarıyla 50. kez hattrick yaptı

Spor / 19 Mart 2018 Pazartesi 01:42
Ronaldo, Real Madrid'i galibiyete taşıdı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Real Madrid, evinde Girona'yı 6-3 yendi.

Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Girona'yla karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı, 11. dakikada Cristiano Ronaldo, 29. dakikada Cristhian Stuani'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti.

İkinci yarıda 47, 64 ve 90+1. dakikalarda Ronaldo, 59. dakikada Lucas Vazquez ve 86. dakikada Gareth Bale, Real Madrid'i galibiyete taşıyan golleri kaydetti.

Mücadelenin 67. dakikasında Stuani ve 88. dakikada Juanpe, Girona'nın ikinci ve üçüncü gollerini attı ve karşılaşma 6-3 Real Madrid'in üstünlüğü ile sona erdi.

Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Ronaldo, kulüp ve milli takım formalarıyla 50'nci 'hat-trick'ine imza attı. 33 yaşındaki futbolcu, RealMadrid'de 44, Manchester United'da bir, Portekiz Milli Takımı'nda ise 5 kez hat-trick yaptı.

Real Madrid, bu skorla puanını 60'a yükseltirken, Girona 43 puanda kaldı.

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