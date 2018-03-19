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O haberlere sert tepki

Galatasaray Kulübü, bazı yayın ve sosyal medya organlarında "Böyle Sahtekarlık Olmaz" ve "Derin Galatasaray Göreve" başlıklarıyla yer alan haberlere sert tepki gösterdi.

Spor / 19 Mart 2018 Pazartesi 12:39
O haberlere sert tepki

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Bazı yayın ve sosyal medya organlarında 'Böyle Sahtekarlık Olmaz' ve 'Derin Galatasaray Göreve' başlıklı, tamamen uydurma ve algı yaratmaya yönelik asılsız haberler yayınlanmıştır.

Şampiyonluk yolunda en kritik haftalara girerken, özellikle artması muhtemel art niyetli, kaynağı belirsiz ve utanmadan yazılan masabaşı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz' denildi.

Galatasaray


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