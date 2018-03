Igor Tudor'dan Sneijder açıklaması

Igor Tudor'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Maçları değerlendiren Tudor, 'Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi tipik bir derbi oldu. Galatasaray için 1 puan önemliydi. Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçından derbiye göre daha fazla keyif aldım.' dedi.



'Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum'



'Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum hala kendi takımım gibi hissediyorum. O oyuncular gelirken, ben de oradaydım. Çok büyük puan farkı olmamasına rağmen, bence Galatasaray bunu avantajlı kullanacak. Sezon başında ligin sonucunun son haftalarda belli olacağını söylemiştim.'



Galatasaray'da olduğu dönemde yapılan transferlere hep birlikte karar verdiklerini dile getiren Tudor, onaylamadığı hiçbir transferin de gerçekleşmediğini açıkladı.



'Başarılı olduğumu düşünüyorum'



'Burada geçirdiğim her saniye, benim için mükemmel bir tecrübe oldu, her anın tadını çıkardım. Geriye baktığım zaman, başarılı olduğumu düşünüyorum. 16 haftanın 14'ünde liderdik. İtalya'dan, İngiltere'den arkadaşlarıma bu bilgileri verip, buna rağmen kovulduğumu söylediğim zaman bana inanmadılar. Kızgın olduğumu düşünmeyin, futbolda işler böyledir.'



'Geldiğimde takım bitik haldeydi'



'Bir takıma sezon ortasında gelmek çok zordur. Zaten ben geldiğimde takım bitik haldeydi. Yönetimle de ilk konuşmamızda o sezonu tamamlayıp gelecek sezon yeniden yapılanma yaparız diye konuşmuştuk. Tabii takıma hangi anda geldiğiniz de önemlidir. O anda takımın mental açıdan morali yüksekse başarabilirsiniz. Ancak takım hem mental açıdan hem fiziksel açıdan kötü durumdaysa işiniz çok zordur.'



'Galatasaray'a gitmenin yanlış olduğunu söylediler'



'Galatasaray'a gelme durumu olduğunda herkes gitmememi söyledi. Çok sıkıntılı olduğunu ve gitmenin yanlış olduğu söylediler. Herkes soyunma odasındaki durumu, kötü durumu biliyordu. Ben biraz aslında temizleme görevine geldim.'



'Başakşehir maçından sonra protesto edilmem benim için ilginçti'



'Başakşehir mağlubiyetinden sonra Florya'ya dönüşte gördüklerim bence organize edilmiş şeylerdi. Kameralar, oraya gelen insanlar. Küçük bir gruptu ama hava tuhaftı. Cenk'e ne söylediklerini sordum. Bana karşı bir şey söyledikleri ve Terim lehine bir şey söylediklerini bana iletti. Beni en çok şaşırtan mesele, ertesi gün her yerde Terim'in fotoğrafını gördüm. Yıllarca futbol oynadım, kötü zamanları biliyorum. Juve'de sıkıntılı süreç yaşayınca taraftar bir anlamda 'herkesi öldürür'. Başkana, kulübün sahibine, oyuncuya da tepki vardır.'







'Biz bu sene her maçı 3'lü savunma ile oynadık'



'Hiç bilmeyen birini, Ay'dan birini getirin sorun: 'Bu hocanın takımı 14 hafta lider, 2 hafta az farkla geride, başarılı mı?' deyin; 'Başarılı' diyecektir. Ben başarılıydım. Başarısızmışım gibi yansıtılmasına rağmen. Biz bu sene her maçı 3'lü savunma ile oynadık. Fernando hep geride oynadı. Türkiye'de 3'lü savunmayı sevmiyorlar ama biz bunu çok iyi başardık.'



'Östersunds'a elenmek kötüydü. Kura çekildiğinde de söylemiştim. O dönem için çekilebilecek en zor takımı çekmiştik. Lig geç bitti ve sezona erken başlamak zorunda kaldık. Yeni oyuncular aldık ve bazılarının adaptasyon süreci uzun sürdü.'







'Kulüp ben gelmeden Sneijder'in gönderilmesi kararını almıştı'



'Kulüp ben gelmeden Sneijder'in gönderilmesi kararını almıştı. Galatasaray yeni bir sayfa açacaktı ve Sneijder'i düşünmüyordu. Sneijder çalıştığım en iyi futbolcu, bunu söyleyebilirim. Bu kulübün kararıydı.'