Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında dün akşam evinde Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, hanesine yazdırdığı 3 puana rağmen kadrosundan çok önemli bir oyuncusunu kaybetti. Karşılaşmanın 45. dakikasında sakatlanarak oyunu sedyeyle terk eden ve yerini Napoleoni’ye bırakan Marcio Mossoro’nun sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiği açıklandı.



Turuncu-lacivertlilerin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Futbolcumuz Mossoro’nun dün oynanan Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Mossoro, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacaktır."