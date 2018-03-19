Beyaz Gazete Ana Sayfa

Başakşehir-Beşiktaş maçında kavga çıktı

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin devre arasında soyunma odası koridorlarında futbolcular ve antrenörler arasında tartışma yaşandı.

Spor / 19 Mart 2018 Pazartesi 01:18
Başakşehir-Beşiktaş maçında kavga çıktı

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın devre arasında ortalık karıştı.

İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte iki takım koridora girince olanlar oldu. Beşiktaş'ın teknik kadrosunda yer alan bir isim hakeme tepki gösteren Medipol Başakşehirli isimlerle tartışırken Arda Turan araya girdi.

Arda Turan'ın araya girmesiyle birlikte bu kişi Arda Turan'a küfür etti ve bu küfür sonrasında ortalık iyice karıştı.

Ortalık karışınca Beşiktaş'ın kaptanlarından Tolga Zengin'in de çok sinirlendiği ve futbolcuların üzerine doğru atladığı belirtildi. Sinirli olan Tolga Zengin'in kimsenin zapt edemediği bildirildi.

7-8 dakika süren bu şiddetli kavgayı polisler ve iki takımın teknik heyeti araya girerek zor önledikleri belirtildi.

ARDA TURAN'DAN AÇIKLAMA

Arda Turan'ın kavga konusuyla ilgili soru soranlara, 'Tolga Zengin ile sohbet ederken bir kişinin gelip Tolga ile tartıştığını ve Tolga Zengin'in kendisini uzaklaştırarak o kişiye küfür ettiğini bunun sonucunda da kendisinin Tolga'ya 'Beni neden itiyorsun ben ayırmaya çalışıyorum' diyerek tepki gösterdiği' öğrenildi.

Tolga ZenginFatih TerimMedipol BaşakşehirArda TuranBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar