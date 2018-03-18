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Avrupa liglerinde Türk rüzgarı

Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, La Liga'da ise Villarreal'de oynayan Enes Ünal, attıkları 2'şer golle takımlarına 3 puanı getirdi. Serie A ekiplerinden Milan'da görev yapan Hakan Çalhanoğlu, 3-2 kazandıkları Chievo maçında gol perdesini açtı.

Spor / 18 Mart 2018 Pazar 23:53
Avrupa liglerinde Türk rüzgarı

Avrupa'nın önemli liglerinde top koşturan Türk futbolcular, bu hafta attıkları gollerle takımlarını galibiyete taşıdı.

Avrupa liglerinde oynayan milli futbolculardan Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal, bu hafta fileleri havalandırdı.

CENK'TEN İKİ GOL

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'e giderek adapte olmaya başladı.

Everton, 31. haftada konuk olduğu Stoke City'yi, geldiğinde ligin temposuna ayak uydurmakta zorlanan Cenk'in golleriyle 2-1 yendi. Cenk böylece son 3 lig maçında 4 gol kaydetti.



PERDEYİ HAKAN AÇTI

İtalya liginde Milan forması giyen bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının 29. haftada Chievo'ya karşı aldığı 3-2'lik galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında gol perdesini açan Hakan, bu sezon Serie A'daki 3. golünü attı.



ENES VİLLARREAL'İ İPTEN ALDI

İspanya ligi ekiplerinden Villarreal'de oynayan Enes Ünal da Atletico Madrid'i 2-1 yendikleri 29. hafta maçında takımının gollerine imza attı.

20 yaşındaki Enes, bu sezon La Liga'da gol sayısını 6'ya yükseltti.


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