Avrupa liglerinde Türk rüzgarı

Avrupa'nın önemli liglerinde top koşturan Türk futbolcular, bu hafta attıkları gollerle takımlarını galibiyete taşıdı.



Avrupa liglerinde oynayan milli futbolculardan Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal, bu hafta fileleri havalandırdı.



CENK'TEN İKİ GOL



Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'e giderek adapte olmaya başladı.



Everton, 31. haftada konuk olduğu Stoke City'yi, geldiğinde ligin temposuna ayak uydurmakta zorlanan Cenk'in golleriyle 2-1 yendi. Cenk böylece son 3 lig maçında 4 gol kaydetti.







PERDEYİ HAKAN AÇTI



İtalya liginde Milan forması giyen bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının 29. haftada Chievo'ya karşı aldığı 3-2'lik galibiyette önemli rol oynadı.



Karşılaşmanın 10. dakikasında gol perdesini açan Hakan, bu sezon Serie A'daki 3. golünü attı.







ENES VİLLARREAL'İ İPTEN ALDI



İspanya ligi ekiplerinden Villarreal'de oynayan Enes Ünal da Atletico Madrid'i 2-1 yendikleri 29. hafta maçında takımının gollerine imza attı.



20 yaşındaki Enes, bu sezon La Liga'da gol sayısını 6'ya yükseltti.





