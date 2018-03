Ali Koç'taz Aziz Yıldırım'a yanıt

Ali Koç, taraftarlar ile kongre üyelerinin bir araya geldiği bir organizasyonda açıklamalarda bulundu.



KENETLENMEYİ SAĞLAYACAĞIZ



''Ben çok konuşma yaptım. Çok kalabalıklara konuştum. Bugün burada 4600 kişi olduğu konuşuluyor. İlk kez bu kadar büyük bir kalabalığa konuşuyorum. Büyük bir toplantı bekliyordum da, hiç bu kadarını beklemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün geldiğimiz noktada maalesef, Fenerbahçe'nin en büyük sorununun bizi biz yapan, en büyük gücümüz olan taraftarımızın ve halkın Fenerbahçe'mizden yavaş yavaş uzaklaşması olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin sahip olduğu en büyük potansiyeli yeniden harekete geçirmek için göreve talip olduk. En şaaşalı, en heybetli dönemlerimiz, kenetlendiğimiz dönemlerdir. Bu yüzden bizler seçildiğimiz takdirde, ilk önceliğimiz camiamızın kenetlenmesini sağlamak olacak.



ÖZGÜR BİR FENERBAHÇE...



Şeffaf, hesap veren, ayakları yere sağlam basan bir mali yapıyla her anlamda özgür bir Fenerbahçe yaratmak istiyoruz. İstikrarlı sportif başarısıyla global arenada yükselen, değerlenen bir Fenerbahçe yaratmak istiyoruz. Bana soruyorlar, 'Projeleriniz nedir?' diye. Bizden hayali, sırf seçim kazanmak için vaat edilmiş projeler beklemeyin lütfen. Bizim tek bir projemiz var: Fenerbahçe'yi şahlandırarak, ait olduğu yere taşımak. Size her şeyi yapacağımızın sözünü veremem. Ancak sözünü verdiğimiz her şeyi yapacağımızın garantisini veririm. Söndürmemiz gereken bir yangın var. Sandığınızdan, tahmin ettiğinizden, bildiğinizden çok daha vahim durumdaki mali durumlarımız için seferberlik ilan edeceğiz. İlk işimiz, kulübümüzün kasasına hatırı sayılır bir sermaye girdisi yapmak için işlemleri başlatmak olacak.



PROJELERİNİ AÇIKLADI



Gerek futbolda, gerekse amatör branşlarda, kulübümüzün hiçbir şubesinin sponsor sorunu kalmayacak şekilde planlarımızı yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz borç sarmalı, ödediğimiz faizler, sürdürülemez bir noktaya gelmiştir. Mümkün olan en kısa şekilde finansman giderlerimizde ciddi tasarruf sağlamak için borç stoğumuzu yeniden yapılandırarak faiz yükümüzü çok daha sağlıklı seviyelere düşüreceğiz. Mevcut transfer politikasını sürdüremeyiz. Kısa vadedeki en büyük yatırımımız, scouting ağı kurmak için olacak. Orta ve uzun vadede, futbol okulları ve altyapı faaliyetlerini de baştan aşağı yenilemek zorundayız. Varmak istediğimiz nokta, dünya çapında örnek gösterilecek bir futbol akademisi oluşturmak. Benden hiçbir tesis sözü beklemeyin. Sadece bir tane vereceğim. Sahip olduığumuz araziler içine, hayalini kurduğumuz akademi için en az 7 saha yapmak. Sadece altyapımıza, futbol akademimize hizmet edecek olan scouting sistemi için şimdiden görüştüğümüz, tespit ettiğimiz scout'lar olduğunu da bilmenizi isterim. Kongre üyelerimizden oluşan, bağımsız şekilde bizi eleştiren, faaliyetler anlamında bizi denetleyen ve bize gerektiğinde 'ayar' verebilecek bir yapı olması gerekiyor. Yönetimsel körlük oluşmaması için bu yapıyı kuracağız. Tribün ve taraftar mühendisliğine soyunmadan, camiadaki her kesimi kucaklayarak, her eleştiriden ders çıkararak, herkese eşit mesafede durmaya özen göstereceğiz. Olmadığı takdirde ise siz bizi ikaz edeceksiniz.



AZİZ YILDIRIM'A YANIT



Biraz tatsız konulara girmek istiyorum. Üzülerek görüyorum ki, birazdan da ifade edeceğim haksız ithamlar ve iftiraların gelişerek, büyüyerek karşımıza çıkacağını görüyorum. '3 Temmuz'dan kaçtı, sponsor olmadı, cimri, başkan olsa para vermez, amatör branşları kapatacak...' gibi potporilere bugün yenisi eklendi: Bölücükle suçlandım... 2015 kongresinde Fenerbahçe'ye gelecekte yakışan başkan adayı olarak gösterilme gururunu yaşadım. Onur duydum. Ancak sonrasında, sadece aday olmamla birlikte bir anda onlarca iftira ile karşı karşıya kalmak beni derinden yaralamıştır. Efsane kaptanımız Alex'in Türkiye'ye gelmesiyle ortaya atılan bölücülük yakıştırması bugün başka bir boyut kazandı. Beni bu şekilde suçlayanlar bilmelidir ki, şampiyonluğu başkanlığa bin kere tercih ederim. Efsanemiz Alex Türkiye'ye geliyor, benden biliniyor, sponsor sıkıntısı yaşanıyor benden biliniyor, camia bölünüyor benden biliniyor... Ben ne kadar kötü bir Fenerbahçeliymişim ki bunlara sebep oluyormuşum! Sportif bir başarısızlık gelirse onu da benden bilecekler...''



Aziz Yıldırım: Ali Koç'un adaylığı Fenerbahçe'yi böldü