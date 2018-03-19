Ahmet Çakar, Beşiktaş'ı Titanik'e benzetti

Beşiktaş, Başakşehir'e 1-0 yenilirken şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.



Beşiktaş son dönemde aldığı sonuçlarla eleştirilirken Ahmet Çakar, Sinan Engin ve Ertem Şener'i Beşiktaş'ı iyi göstermekle suçladı.



'KEMANCILARSINIZ'



Çakar, Beşiktaş'ı Titanik'e benzetirken, batmaz denilen geminin battığını söyledi.



Ertem Şener ve Sinan Engin'i Titanik filmindeki kemancılara benzeten Çakar 'Gemi su alamya başladı ve o anda gemi batarken bir kemancı keman çalıyor. Siz gemi batarken keman çalan kemancılarsınız. Yazıklar olsun Sinan engin ve Ertem Şener.' diye konuştu.



