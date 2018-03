Afrin Şehidi Binbaşı Mithat Dunca'nın yürek burkan vasiyeti

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın vasiyeti okuyanları duygulandırdı. Vasiyetinde, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın diye can verdiğinin bilinmesini talep eden Dunca, eşi ve kızıyla beraber yaptıkları tatil planlarını şehit düşmesi halinde ertelememelerini istedi.



Eskişehir'de dün son yolculuğuna uğurlanan Piyade Binbaşı Dunca'nın şehit olmadan bir ay önce en yakın arkadaşına vasiyette bulunduğu ortaya çıktı.



Arkadaşına 18 Şubat'ta gönderdiği telefon mesajında, 'Hacı ne yapıyorsun? Biz içeri giriyoruz. Sağ salim geri dönersek eğer bu mesaj sende kalsın ama olur da şehitlik rütbesi nasip olursa bu sana vasiyetim olsun.' ifadelerini kullanan şehit binbaşı, şu vasiyette bulunmuş:







'1. Zeynep Naz ve yengen sana emanet her şeyiyle.



2. Yengen nereye isterse oraya defnetsin ve hakkını helal etsin, çok kahrımı çekti biliyorsun. Ama benim gönlümden geçen Eskişehir Vişnelik Hava Şehitliği ya da Ankara Cebeci Şehitliği İhsan Yüzbaşının yanıbaşı. Zeynoma da anlat, ben onlar gelecekte bu meselelerle uğraşmasınlar, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın diye can verdim bilsin ve hakkını helal etsin.



3. Yengen ile Zeynom planlarımızı ertelemesin, önce Karadeniz turu, sonra Kıbrıs, sonra da Recepler oradayken yurt dışı turlarını mutlaka yapsınlar.



4. Herkese söyle. Annem, abim ve özellikle de babam hakkını helal etsin. Verilecek tazminatın bir kısmı ile sağlıkları el verirse annem ile babamı hacca gönderin.



5. Arkamdan kesinlikle ve kesinlikle kimse para tartışmasına girmesin. İsmail Kartal'a olan borçlarım unutulmasın yeni aldığım arsadan dolayı.



7. Söyle, Es Es bu sene Süper Lig'e çıkarsa mezarımı ziyaret etsinler. Erkan Zengin ve diğerleri.



8. Son olarak, şehit olmak nasip olursa inşallah şefaat edeceğim üçüncü kişi de sensin bunu da bil (Zeynom, Yengen, Sen.............)'



Dunca, vasiyetine uygun olarak dün Eskişehir'de Vişnelik Hava Şehitliği'ne defnedilmişti.