Medipol Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren 4 takımın karşılıklı verdiği mücadeleler nefes kesti. Dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 0-0 sona ererken, bugün oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasında gülen taraf ev sahibi ekip oldu.



Mücadelenin son 30 dakikasını 10 kişi sürdüren Başakşehir, ilk yarıda Eljero Elia'nın ayağından bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı ve zirve yolunda çok kritik bir virajı döndü.



Medipol Başakşehir 53 puana yükselirken, Beşiktaş 4. mağlubiyetini alıp 50 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.