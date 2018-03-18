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Medipol Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta karşılaşamasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 1 - 0 yendi.

Spor / 18 Mart 2018 Pazar 17:51
Medipol Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren 4 takımın karşılıklı verdiği mücadeleler nefes kesti. Dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 0-0 sona ererken, bugün oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasında gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

Mücadelenin son 30 dakikasını 10 kişi sürdüren Başakşehir, ilk yarıda Eljero Elia'nın ayağından bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı ve zirve yolunda çok kritik bir virajı döndü.

Medipol Başakşehir 53 puana yükselirken, Beşiktaş 4. mağlubiyetini alıp 50 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

Medipol BaşakşehirBeşiktaş


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