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Gol düellosu Milan'ın

İtalya Serie A’nın 29. haftasında Milan, sahasında Chievo’yu konuk etti. Gol perdesini Hakan Çalhanoğlu’nun açtığı düelloyu ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Spor / 18 Mart 2018 Pazar 19:54
Gol düellosu Milan'ın

İtalyan ekibi, Milan sahasında Chievo’yu 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun şık golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk takım 33. dakikada Stepinski ile eşitliği yakalarken, 34’te Inglese Milan’ı yeniden öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

52. dakikada Chievo, Cutrone ile yeniden eşitliği yakaladı. Ancak 82. dakikada Andre Silva’nın golüyle Milan sahadan 3-2 galip ayrılarak puanını 50’ye yükseltti.

ChievoMilan


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