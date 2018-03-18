Bülent Yıldırım nasıl atandı?

Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı.



Derbinin en çok konuşulan ismi ise hakem Bülent Yıldırım oldu. Vermediği kartlarla ve kararlarıyla eleştirilerin odağı olan Yıldırım hakkında, ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.



'FAZLA VURAMIYOR'



Çakar, bir futbol kulübünün Bülent Yıldırım'ın atanması için uğraştığını söylerken ' Bu hafta bir futbol kulübümüz, Bülent Yıldırım'ın bu maça atanması için büyük uğraş verdi. Sakın bunu kötü anlamayın.Öyle olsa Bülent Yıldırım bu maçı kazandırırdı. Onun için Bülent Yıldırım'a Aykut Hoca fazla vuramıyor.' ifadelerini kullandı.