Beyaz Gazete Ana Sayfa

Bülent Yıldırım nasıl atandı?

Ahmet Çakar, derbiye Bülent Yıldırım'ın atanmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Spor / 18 Mart 2018 Pazar 00:14
Bülent Yıldırım nasıl atandı?
Video için tıklayın

Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı.

Derbinin en çok konuşulan ismi ise hakem Bülent Yıldırım oldu. Vermediği kartlarla ve kararlarıyla eleştirilerin odağı olan Yıldırım hakkında, ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

'FAZLA VURAMIYOR'

Çakar, bir futbol kulübünün Bülent Yıldırım'ın atanması için uğraştığını söylerken ' Bu hafta bir futbol kulübümüz, Bülent Yıldırım'ın bu maça atanması için büyük uğraş verdi. Sakın bunu kötü anlamayın.Öyle olsa Bülent Yıldırım bu maçı kazandırırdı. Onun için Bülent Yıldırım'a Aykut Hoca fazla vuramıyor.' ifadelerini kullandı.

Bülent Yıldırım nasıl atandı? Bülent Yıldırım nasıl atandı? Galatasaray Kadıköy'de yine kazanamadı Galatasaray Kadıköy'de yine kazanamadı Aykut Kocaman’dan derbi sonrası açıklamalar Aykut Kocaman’dan derbi sonrası açıklamalar Fatih Terim'den maç sonu açıklamalar Fatih Terim'den maç sonu açıklamalar Rıdvan Dilmen'den ağır eleştiri Rıdvan Dilmen'den ağır eleştiri Kocaman'dan penaltı isyanı! Kocaman'dan penaltı isyanı! Derbi berabere bitti Derbi berabere bitti

Bülent YıldırımFenerbahçeSpor Toto Süper LigAhmet ÇakarGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar