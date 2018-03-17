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Robin Van Persie'den derbi paylaşımı

Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Robin van Persie, bu akşam oynanacak Galatasaray derbisi öncesi takım arkadaşlarına destek verdi.

Spor / 17 Mart 2018 Cumartesi 13:38
Robin Van Persie'den derbi paylaşımı

Fenerbahçe’de bir türlü bekleneni veremeyen ve ara transfer döneminde eski takımı Feyenoord’a dönen Robin van Persie, dev derbi öncesinde eski takım arkadaşlarına sosyal medya hesabından destek mesajı gönderdi.

Instagram hesabında, 2016-2017 sezonunda oynanan ve 2 gol kaydettiği Galatasaray derbisinden fotoğraf paylaşan Hollandalı yıldız, "Derbi günü, iyi şanslar Fenerbahçe’ notunu düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar da görselin altına oyuncuya destek mesajları atarak fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.

Sosyal MedyaInstagramAra TransferGalatasaray


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