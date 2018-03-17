Rıdvan Dilmen'den ağır eleştiri

Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanırken, maç golsüz berabere bitti.



Maçın en çok eleştiri alan ismi ise maçın hakemi Bülent Yıldırım oldu.



Verdiği vermediği kartlarla maçın önüne geçen Bülent Yıldırım'a en ağır eleştiriler ise ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den geldi.



'SENDE BENDE BU KADAR YÖNETİRİZ'



Rıdvan Dilmen, Bülent Yıldırım'ın berbat maç yönettiğini söylerken 'Maçı sende bende bu kadar yönetiriz. Bundan kötü yönetemeyiz. Bülent Yıldırım bitmiş okeye dönüyor. Artık emekliye ayrılsın MHK'ye falan girsin güzel güzel atamalar yapsın.' diye konuştu.



