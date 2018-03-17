Beyaz Gazete Ana Sayfa

Rıdvan Dilmen'den ağır eleştiri

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, derbinin hakemi Bülent Yıldırım'ı yerden yere vurdu.

Spor / 17 Mart 2018 Cumartesi 21:25
Rıdvan Dilmen'den ağır eleştiri
Video için tıklayın

Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi heyecanı yaşanırken, maç golsüz berabere bitti.

Maçın en çok eleştiri alan ismi ise maçın hakemi Bülent Yıldırım oldu.

Verdiği vermediği kartlarla maçın önüne geçen Bülent Yıldırım'a en ağır eleştiriler ise ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den geldi.

'SENDE BENDE BU KADAR YÖNETİRİZ'

Rıdvan Dilmen, Bülent Yıldırım'ın berbat maç yönettiğini söylerken 'Maçı sende bende bu kadar yönetiriz. Bundan kötü yönetemeyiz. Bülent Yıldırım bitmiş okeye dönüyor. Artık emekliye ayrılsın MHK'ye falan girsin güzel güzel atamalar yapsın.' diye konuştu.

Bülent Yıldırım nasıl atandı? Bülent Yıldırım nasıl atandı? Galatasaray Kadıköy'de yine kazanamadı Galatasaray Kadıköy'de yine kazanamadı Aykut Kocaman’dan derbi sonrası açıklamalar Aykut Kocaman’dan derbi sonrası açıklamalar Fatih Terim'den maç sonu açıklamalar Fatih Terim'den maç sonu açıklamalar Rıdvan Dilmen'den ağır eleştiri Rıdvan Dilmen'den ağır eleştiri Kocaman'dan penaltı isyanı! Kocaman'dan penaltı isyanı! Derbi berabere bitti Derbi berabere bitti

Bülent YıldırımSüper LigRıdvan DilmenGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar