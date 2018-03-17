Kocaman'dan penaltı isyanı!

Fenerbahçe'de 9. dakikada penaltı sesleri yükseldi. Mehmet Ekici'nin sağdan kullandığı kornerde topa yükselmeye çalışan Roman Neustadter engellendiği için itiraz etti.



Gomis'le mücadeleye giren Neustadter topa çıkmak istedi ancak başarısız oldu. Bu pozisyondan sonra Aykut Kocaman kenarda sinirlendi. Hakemlere durumu anlatmaya çalışan Kocaman uzun süre itirazlarda bulundu.







SKRTEL KAFAYA YÜKSELEMEDİ



Fenerbahçe 27. dakikada bir kez daha penaltı beklentisiyle hakem Bülent Yıldırım'a baktı.



Ceza sahasına gelen ortada Serdar Aziz'in koluyla müdahalesi sonrası Skrtel yerde kaldı.



Sarı-lacivertliler bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Yıldırım devam dedi.

