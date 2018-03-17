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İşte Kadıköy sırrı

109 yıl önce Papaz'ın Çayırı'nda başlayan F.Bahçe-G.Saray rekabetine bugün bir sayfa daha eklenecek.

Spor / 17 Mart 2018 Cumartesi 04:43
İşte Kadıköy sırrı

 Evsahibi Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı mağlup ederek aradaki puan farkını 3'e indirmeye kararlı. Cimbom ise 19 yıldır kazanamadığı Kadıköy'den bu kez muhteşem bir zaferle dönmeye şartlandı.Bu akşam sonuç ne olursa olsun dostluk kazansın. Metin Oktay'lı, Lefter'li o güzel günlerin anıları yeniden canlansın

İŞTE KADIKÖY SIRRI

Sahasında ezeli rakibine 18 maçtır kaybetmeyen F.Bahçe, ilk 30 dakikada işi bitiriyor. Bu süreçte 16 kez G.Saray ağlarını havalandıran sarı-lacivertliler, derbilere hızlı başlayıp, sonuca gidiyor.

Taraftarı önünde Galatasaray'a en son 22 Aralık 1999'da mağlup olan Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı daha sonra 18 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Bu karşılaşmaların 14'ünü kazanan, 4'ünden ise beraberlikle ayrılan sarı-lacivertlilerin bu başarısı, sayılarla ortaya çıktı. Kadıköy'deki dev maçlarda soyunma odasına yüzde 78 oranında önde giren Kanarya, ilk yarım saatte işi bitiriyor.

13 DAKİKALIK ÜSTÜNLÜK

Ezeli rakibine karşı sahasında oynadığı maçlara hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk 30 dakikada sarı- kırmızılı ağları 16 kez havalandırdı. Galatasaray ise bu süreçte yalnızca 3 gol buldu. Son 18 maçta rakibinin öne geçmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, bin 620 dakikanın 927'sinde önde olan taraftı. Aslan ise bu 18 karşılaşmada sadece 13 dakika skor avantajı elde etti.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatıf, Fernandao

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk(Fernando), Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

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Metin OktayCimbomFenerbahçeLefterGalatasaray


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