Galatasaray Kadıköy'de yine kazanamadı

Süper Lig'de dev derbi 0-0 sona erdi. İki takımın da gole çok yaklaştığı pozisyonlar olsa da karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.



GALATASARAY DAHA NET POZİSYONLAR KAÇIRDI



Maç genelinde daha müsait pozisyonlardan faydalanamayan Galatasaray, galibiyete yakın taraftı. Özellikle karşılaşmanın son bölümünde Maicon'un serbest vuruşu yan direkten dışarı çıkarken, sarı-kırmızılı ekip adına Tolga Ciğerci'nin kaçırdığı pozisyon maça damga vurdu.



Gomis'in pasında ceza sahası içinde çok net durumda olan Tolga Ciğerci'nin çektiği zayıf şut kaleci Volkan Demirel'de kaldı.



Fatih Terim'in kazanmaya yönelik bir oyun anlayışı ve oyuncu değişikliklerine rağmen maçın berabere bitmesi sonrası, sosyal medyada 'Fatih Terim daha ne yapsın' capsleri paylaşıldı.









