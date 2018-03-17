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Fatih Terim'den maç sonu açıklamalar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada "Yenmek için çok uğraştık" dedi..

Spor / 17 Mart 2018 Cumartesi 21:51
Fatih Terim'den maç sonu açıklamalar

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisi nefesleri kesti. İki takım da rakip kale önünde birçok pozisyona girerken futbolcular bu pozisyonları gole çevirmeyi başaramadı. Kadıköy'e 53 puanla lider gelen Galatasaray, Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesinde haftayı lider kapatmayı garantiledi. Fatih Terim maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Alınan 1 puan açıkçası bizi tatmin etti. Defansı organize edersiniz, hücumu organize edersiniz ancak top çizgiyi geçmeyince yapacak bir şey olmaz. Keyifli bir maç oldu. Pozisyon oyununda iyi olduğumuzu düşünüyorum. Rakibimizle aramızdaki puan farkına baktığımızda beraberlik iyi gibi duruyor ancak yenmek için çok uğraştık. Olmadı, yapacak bir şey yok. Oyuncularımın oyun anlayışından, konsantrasyonlarından memnunum.'



'TARAFTARLA ARAMIZDAKİ MESAFEYİ KAPATACAĞIZ'

'Bir defa idmana gelen gelmeyen tüm Galatasaray taraftarına teşekkür ediyorum. Bu tip durumlarda riskler vardır, kimse sahaya girmedi. Galatasaray seyircisi çok kibar ve anlayışlı davrandı bize. Seyirciler ve delegelerle, aramızdaki mesafeyi daha da kapatacağız. 27 bin küsür seyirci, herhalde sezon başından bu yana bazı maçlarda yoktu. Bu bize olan sevgiyi, güveni gösteriyor. Ben de geldiğimden bu yana bunu işaret ediyorum, 'Galatasaray bütünleşmeli' diye. Bir bütün olarak iyi duruyoruz. Bundan sonra bu tip aktivitelerimiz de sürecek, Florya'da da. Bu yakınlığı devam ettireceğiz.'



FİKSTÜRLE İLGİLİ

'Bize içi dışı yok, çıkıyoruz oynuyoruz. Kazanmak için de uğraşıyoruz. Ben takımıma güveniyorum, inanıyorum. Ligin üstündeyiz. İnşallah milli takım dönüşünde de içerideki maçla başlayıp sonuna kadar istikrarla devam ederiz. Bugün belki üstteyiz ama ligi lider bitirmek çok önemli.'

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