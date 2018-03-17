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Everton'da Cenk Tosun fırtınası!

Cenk Tosun'un golleri devam ediyor! İngiltere Premier Lig'de Everton milli futbolcu Cenk Tosun'un golleriyle Badou Ndiaye'nin takımı Stoke City'yi devirdi.

Spor / 17 Mart 2018 Cumartesi 20:10
Everton'da Cenk Tosun fırtınası!

Milli oyuncu Cenk Tosun, Everton formasıyla fırtına gibi esmeye devam ediyor.

İngiltere Premier Lig'de Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Stoke City'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederken, Cenk Tosun attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu.

Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 30. dakikada ev sahibi ekipten Graham Adam'ın kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıda baskısını iyice artıran Everton, 69. dakikada Cenk Tosun'un fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçti. 77. dakikada Stoke City, Moting ile eşitliği yakaladı.

Mücadelenin 84. dakikasında yeniden sahneye çıkan Cenk Tosun, attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.

Son üç haftadır gollerine devam eden Cenk Tosun, Everton formasıyla böylece 4. golüne ulaştı.

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