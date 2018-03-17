Aykut Kocaman’dan derbi sonrası açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray derbisinden sonra hakem Bülent Yıldırım'ı eleştirdi.



Kadıköy'de 0-0 sona eren maçtan sonra lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritme şansını kaybeden sarı lacivertlilerde, teknik direktör Aykut Kocaman maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



İşte Kocaman'ın açıklamalarından satır başları;



“Maçın son 15 dakikalık bölümünde çok net maçı kaybetmeye doğru giden pozisyonlar da verdik, maçı kazanmak için pozisyonlar da bulduk. Şu maçın sonucunda Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir istediğini elde etti gibi gözüküyor. Aynı zamanda maçı böyle bitirmek isteyen hakem de istediğini elde etti gibi gözüküyor. Çok net gözüküyor.”







“Dirar sarı kart gördü, doğru, sonra Serdar ceza sahası içinde yumruk atıyor, görmüyor. Sonra Serdar ceza alanında künde yapıyor, görmedi. Çok net gözüküyor değil, görmek istemiyor. Fernando'nun çok net kırmızı kart var. Görmek istemiyordu açıkçası. Sezon başından beri konuşuyorum ama bir değişiklik olacağını zaten zannetmiyorum. Hakem konuşmaktan utanıyorum kendi adıma.”



“BUNU GÖRMEME İHTİMALİ YOK”



“Pozisyona girdik, rakip pozisyona girdi ama bunlar ne olacak? 3 tane net penaltının, tam da gözünün önünde, görüp de vermemek ne demek, bilemiyorum. Bunu görmeme ihtimali yok.”Bu kadar tecrübeli hakemin bunları görmeme ihtimali yok. Kalan 8 maçı kazanmak için bütün çabayı göstermemiz lazım. Sonrasında rakiplere bakacağız.”