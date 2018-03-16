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Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Milli futbolcu Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma, Barcelona ile eşleşti.

Spor / 16 Mart 2018 Cuma 14:17
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekildi. Genç futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan ekibi Roma, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti. Çeyrek finalde ilk karşılaşmalar, 3-4 Nisan tarihlerinde oynanacakken, rövanş mücadeleleri ise 10-11 Nisan'da yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Barcelona - Roma

Sevilla - Bayern Münih

Juventus - Real Madrid

Liverpool - Manchester City

BarcelonaFormaManchester CityİtalyanÇeyrek Final


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