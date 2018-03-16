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Osmanlıspor, deplasmanda galibiyetle tanıştı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kardemir Karabükspor'u 40 yenen başkent temsilcisi, bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

Spor / 16 Mart 2018 Cuma 22:38
Osmanlıspor, deplasmanda galibiyetle tanıştı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup eden Osmanlıspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı.

Ligin son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor'a konuk olan Osmanlıspor, maçtan farklı galibiyetle ayrıldı.

Serdar Gürler ve Mehmet Batdal'ın ikişer golüyle rakibini 4-0 mağlup eden başkent temsilcisi, ilk deplasman galibiyetini elde etti. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Osmanlıspor, üst üste ikinci karşılaşmasını kazandı.

Milli takıma davet edilen Osmanlıspor'un en skorer ismi Serdar Gürler, gol sayısını 9'a yükseltti. Devre arasında Medipol Başakşehir'den kiralanan ve bu sezon ligde golü bulunmayan Metmet Batdal, Karabük'te rakip fileleri iki kez havalandırarak şanssızlığını kırdı.

Bu galibiyetle puanını 27 yapan Osmanlıspor, daha önce deplasmanda oynadığı 12 maçta 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik almıştı.

Osmanlıspor, milli maçlar nedeniyle lige verilecek aranın ardından Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

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