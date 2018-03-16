Beyaz Gazete Ana Sayfa

Mağdurların son umudu Muslera

Çiftlik Bank mağdurları, Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'a ulaşmak için Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'dan yardım istiyor.

Spor / 16 Mart 2018 Cuma 12:24
Mağdurların son umudu Muslera

Türkiye son günlerde Çiftlik Bank adı altında geçen dolandırıcılık hikayesini konuşuyor. 27 yaşındaki sözde girişimci Mehmet Aydın, internet üzerinden oynanan oyun üzerinden para kazandırma vaadiyle onbinlerce insandan para toplayıp, geçtiğimiz günlerde Uruguay'a kaçtı. Olayın Galatasaray'ı ilgilendiren kısmı ise tam da burada başlıyor. Kısa yoldan emeksiz kazanç ümidiyle sanal inek, keçi ve tavuklara para yatırıp mağdur olanlar, Uruguay'daki yetkililerle irtibata geçip Mehmet Aydın'a ulaşmak istiyor.




MAĞDURLAR MUSLERA'DAN YARDIM BEKLİYOR

Bunun için de sosyal medya aracılığıyla yapılan yazışmalarda, Türkiye'deki en ünlü Uruguaylı, Fernando Muslera ismi üzerinde mutabakat sağlandı! Mağdurlar, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisinden yardım istemeye hazırlanıyor. Yani Muslera'dan bu kez de Çiftlik Bank mağdurlarını kurtarması bekleniyor.

Mehmet AydınGalatasarayDolandırıcılıkFernando Muslera


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar