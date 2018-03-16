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Federer rekora gidiyor

Indian Wells'te yarı finale çıkan ve bu yıl 16. galibiyetini alan İsviçreli tenisçi, en iyi sezon başlangıcı rekorunu egale etti

Spor / 16 Mart 2018 Cuma 13:20
Federer rekora gidiyor

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İsviçreli tenisçi Roger Federer, Güney Koreli Chung Hyeon'u 2-0 yenerek Indian Wells'te yarı finale yükseldi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve tenis sezonunun en prestijli turnuvalarından Indian Wells'te şampiyonluk unvanını korumak için korta çıkan 36 yaşındaki Federer, dünya klasmanında 26. sırada yer alan Güney Koreli Chung Hyeon'u 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Avustralya Açık ve Rotterdam Açık'ta şampiyonluğa ulaştığı bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Federer, 16 galibiyetle en iyi sezon başlangıcı yaptığı 2006 yılındaki rekorunu egale etti.

2006 yılında bütün grand slam turnuvalarında finale çıkan ve üçünü kazanan Federer'in sezon başındaki 16 maçlık galibiyet serisine Dubai Açık'ta İspanyol Rafael Nadal son vermişti.

İsviçreli raket, Indian Wells yarı finalinde Hırvat Borna Coric ile karşılaşacak.

RotterdamRoger FedererKaliforniyaRafael NadalGüney Koreli


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