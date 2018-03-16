Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Takımlar hafta başından beri derbi havasına girmiş durumda. Gerek camialar, gerekse de taraftarlar yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak derbiyi heyecanla bekliyor. Maç saatinde İstanbul Kadıköy'de havanın mevsim normallerinin üstünde olması bekleniyor. Mart ayının gelmesiyle yüzünü gösteren güneş, müsabaka günü de sıcaklığını iyice gösterecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava tahminlerine göre Ülker Stadyumu'nda maç saati hava sıcaklığının 18 derece olması bekleniyor. Nem oranın ise yüzde 56 olması ön görülüyor.