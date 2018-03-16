Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Brezilyalı yıldız Alex de Souza, dün akşam arkadaşları ile halı saha maçı yaptı. Ataşehir'de oynanan maçta hünerlerini sergileyen Alex'in formunu koruduğu görüldü.



Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren ve kitap imzalayan Brezilyalı yıldız, maçın ardından ikram edilen baklavayla ziyafet çekti.



Alex, yarın oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izleyip ardından ülkesine geri dönecek.