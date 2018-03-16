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Alex De Souza gözyaşlarını tutamadı

Alex De Souza 1907 Fenerbahçe derneğinin düzenlediği organizasyona katıldı. Taraftarlarla bir araya gelen Alex oldukça duygusal anlar yaşadı.

Spor / 16 Mart 2018 Cuma 00:10
Alex De Souza gözyaşlarını tutamadı

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forması altında büyük başarılar yaşayan ve kısa sürede adını Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcuları arasına yazdıran Alex De Souza, 1907 Fenerbahçe derneği sohbet toplantısına konuşmacı olarak katıldı.

1907'li Saatler etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sohbet Toplantılarının Mart Ayı konuğu Alex De Souza oldu. Brezilyalı yıldızın futbol kariyeri boyunca attığı goller ve istatistiklerinden oluşan bir video gösteriminin de yapıldığı toplantıya üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Samet Güzel'in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda dernek üyeleri Alex hakkında merak ettikleri soruları sorarken yıldız futbolcu ile fotoğraf çektirme ve formalarını imzalatma şansı da buldu.



Alex bu organizasyonda oldukça duygusal anlar yaşadı. Brezilyalı yıldız bir ara gözyaşlarını tutamadı.

Alex De SouzaYıldız FutbolcuFenerbahçe


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