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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı’nın 23 Mart’ta Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Kasım’da Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.

Spor / 16 Mart 2018 Cuma 14:03
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçları aday kadrosu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Milliler, 19 Mart Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İrlanda Cumhuriyeti maçının hazırlıklarını bu tesiste sürdürecek olan Milli Takım, karşılaşmadan bir gün önce Antalya'ya geçecek. Teknik Direktör Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, 22 Mart Perşembe günü Antalya Stadyumu'nda saat 19.00'da bir basın toplantısı düzenleyecek ve son çalışmasını saat 19.30'da statta gerçekleştirecek.

KARADAĞ MAÇI PROGRAMI

Milliler, Karadağ karşılaşması için 26 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da Antalya'dan Podgorica'ya geçecek. Teknik Direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün maçın oynanacağı Podgorica Şehir Stadyumu'nda saat 18.30'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Ay-yıldızlılar, buradaki son antrenmanı da saat 19.00'da yapacak. Milli Takım kafilesi, Karadağ maçının hemen ardından İstanbul'a dönecek.

Lucescu, Arda, Burak ve Caner gibi isimleri aday kadroya dahil etmedi.



İŞTE ADAY KADRO

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş, Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf, Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz (Galatasaray, Uğur Demirok (Trabzonspor), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (AS Roma), Emre Mor (RC Celta de Vigo), Serdar Gürler (Osmanlıspor FK), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor ), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton FC), Enes Ünal (Villarreal CF)

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