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Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalist Barcelona

Son 16 turu rövanşında Chelsea'yi 30 yenen Barcelona, çeyrek finale çıktı Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde Real Madrid, Sevilla, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Juventus, Roma ve Bayern Münih mücadele edecek.

Spor / 15 Mart 2018 Perşembe 00:43
Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalist Barcelona

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında konuk ettiği Chelsea'yi 3-0 yenen Barcelona, çeyrek finale yükseldi.

İspanya ekibi Barcelona, son 16 turunda 1-1 biten ilk maçın rövanşında İngiltere temsilcisi Chelsea'yi Camp Nou'da ağırladı.

Maçın başlangıç düdüğünden 2 dakika 8 saniye sonra topu ağlarla buluşturan Lionel Messi, kariyerinin en hızlı golünü kaydederek Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi ekip, 20. dakikada Messi'nin pasında topla buluşan Ousmane Dembele'nin bulduğu golle durumu 2-0 yaptı. Fransız futbolcu Dembele, Barcelona formasıyla ilk golünü atmayı başardı.






Mücadelenin 63. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Messi, maçtaki ikinci golünü kaydederek skoru 3-0'a getirdi. Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. golünü attı.

Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Barcelona, çeyrek finale kalan son takım oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasında daha önce İspanya'dan Real Madrid, Sevilla, İngiltere'den Liverpool, Manchester City, İtalya'dan Juventus, Roma ve Almanya'dan Bayern Münih son 8 takım arasına kalmıştı.

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