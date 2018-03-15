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Rodrigues'in transfer bedeli resmen açıklandı!

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Garry Rodrigues'in bonservis bedelini belirledi.

Spor / 15 Mart 2018 Perşembe 16:31
Rodrigues'in transfer bedeli resmen açıklandı!

Fatih Terim'in gelişiyle yükselen bir grafik çizen Rodrigues, Avrupa takımlarının radarına takıldı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Cenk Tosun'dan memnun olan Everton, yeni transferlerini Türkiye pazarında arıyor.

İngilizler, cumartesi günü oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisine scout ekibini gönderecek. Everton'un şu anda hangi yıldızı izleyeceği belli değilken Newcastle'ın Rodrigues için geleceği öğrenildi.



30 MİLYON EURO

Başkan Mustafa Cengiz'in, PAOK'tan 3.5 milyon euroya alınan 27 yaşındaki yıldız futbolcu için tam 30 milyon euro bonservis bedeli isteyeceği yazıldı.

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