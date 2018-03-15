Rakip CSKA Moskova

THY Euroleague'in 26. haftasında Fenerbahçe Doğuş, yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 25 haftada sarı-lacivertliler, 18 galibiyet ve averajla üçüncü sırada yer alırken, Moskova ise 20 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.



14. RANDEVU



Fenerbahçe ile CSKA Moskova, bugüne kadar Euroleague'de 13 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda 6 kez sarı-lacivertliler parkeden galip ayrılırken, Rus ekibi ise 7 kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında Rusya'da oynanan maçta gülen taraf 95-93'lük skorla Fenerbahçe olmuştu.



İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya) ve Carmelo Paternico (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.





