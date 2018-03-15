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Kocaman'dan flaş karar!

Cumartesi günün oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçına ait biletlerin tamamının tükendiği öğrenilirken, teknik direktör Aykut Kocaman'ın da idmanlardan birini taraftara açması bekleniyor.

Spor / 15 Mart 2018 Perşembe 15:25
Kocaman'dan flaş karar!

Bu sezon seyirci anlamında sorun yaşayan Sarı Lacivertlilerin, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tıklım tıklım tribünler önünde sahaya çıkması bekleniyor. Dün kulüp tarafından 87 lira ile 430 lira aralığında genel satışa çıkarılan biletlerin tamamen tükendiği bildirilirken, karaborsada ise 200 liradan başlayıp 700 liraya varan fiyatlarda alıcı bulduğu belirtiliyor.

Antrenman taraftara açılabilir

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, derbi öncesindeki son idmanı taraftara açık olarak gerçekleştirme kararının ardından, benzer bir hamleyi Fenerbahçe'nin de yapabileceği ifade edildi. Takımın moralini yüksek tutmak isteyen Kocaman'ın, Can Bartu Tesisleri'indeki çalışmalardan birini taraftarlar eşliğinde gerçekleştirmesi bekleniyor.

Isla'ya forma umudu doğdu

Sezon başından bu yana kadroda istikarı yakalayamayan Kocaman, bu hafta da yine bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yeni Malatyaspor maçında sağ bekte Şener'e görev veren tecrübeli teknik adamın, derbide formayı yeniden Isla'ya teslim etme ihtimali bulunuyor. Valbuena ve Mehmet Ekici'nin ise mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

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