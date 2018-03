Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Tottenham'ın lider, Chelsea'nin ise averajla ikinci olarak son 16 turuna çıkmasıyla Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonuna iddialı bir şekilde devam eden İngiliz kulüpleri, çeyrek finale yükselme hedefinde aynı başarıyı yakalayamadı.



Liverpool'un Portekiz temsilcisi Porto'yu, Manchester City'nin de İsviçre ekibi Basel'i elediği son 16 turunda İtalyan ve İspanyol ekipleriyle eşleşen Manchester United, Chelsea ve Tottenham, çeyrek finalin kapısından döndü.



UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olarak bu yıl 'Devler Ligi'nde mücadele eden Manchester United, golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Sevilla'ya 4 dakikada yediği gollerle 2-1 yenilerek taraftarlarını üzdü. Sevilla, geçen yıl da aynı turda Leicester City ile eşleşmiş ve tur atlayan taraf İngiliz ekibi olmuştu.



Son üç yılda iki kez final oynayan Juventus ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak rövanş için avantajlı bir skor alan Tottenham, Wembley Stadı'nda İtalyan temsilcisine 2-1 yenildi ve turnuvaya veda etti.



Ligde şampiyonluk yarışından kopan Antonio Conte yönetimindeki Chelsea de 1-1'lik ilk maçın rövanşında Katalan ekibine 3-0 mağlup olarak Avrupa defterini kapattı.



- İspanya, İtalya ve Almanya fire vermedi



Son 16 turunda Real Madrid, Barcelona ve Sevilla ile temsil edilen İspanya, Juventus ve Roma ile mücadele eden İtalya ile Bayern Münih ile başarı arayan Almanya, yoluna firesiz devam etme başarısını gösterdi.



İngiltere'nin üç takımının yanı sıra Fransız, Portekiz, İsviçre, Ukrayna ve Türkiye'nin takımları çeyrek final bileti alamadı.



Gruplarını lider olarak tamamlayan takımlardan Roma, Barcelona, Liverpool ve Manchester City çeyrek finale yükselirken, Manchester United, Paris Saint-Germain, Beşiktaş ve Tottenham son 16 turunda elendi.



Grup ikincisi olarak son 16 turunda mücadele eden takımlardan ise Bayern Münih, Juventus, Sevilla ve Real Madrid adını son 8 takım arasına yazdırdı.



- Messi dalya yaptı



Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Chelsea ağlarını iki kez havalandırdığı maçta UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerinin 100. golüne ulaştı.



'Devler Ligi'nde çıktığı 123. maçta dalya yapan 30 yaşındaki Messi, 100 gole 137 karşılaşmada ulaşan Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu bu alanda geride bıraktı.



Messi, her fırsatta karşılaştırıldığı rakibi 32 yaşındaki Ronaldo'ya göre bin 758 dakika daha az oynayarak ve 266 şut daha az çekerek 100. golünü rakip filelere gönderdi.



Arjantinli futbolcu bu organizasyonda en çok 9 kezle Arsenal'a gol attı. Messi'nin İngiliz takımlarına attığı gol sayısı ise dünkü maçla birlikte 20'ye yükseldi.



- Çeyrek finalin değişmeyen takımı Barcelona



Chelsea'yi eleyerek son 8 takım arasına kalan İspanyol ekibi Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11. kez çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.



Bu sezon lig şampiyonluğunda büyük avantaj yakalayan Barcelona, Avrupa kulvarında da Chelsea gibi güçlü bir rakibi turnuva dışında bırakarak taraftarlarını sevindirdi. İspanyol temsilcisi, yarı finalde elendiği 2007-08 sezonundan itibaren turnuvada aralıksız çeyrek finale çıkma başarısını gösterdi.



Barcelona bu dönemde üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.



- Liverpool'un bileği bükülmüyor



E Grubu'ndan namağlup olarak çıkan İngiliz ekibi Liverpool, Portekiz'in Porto takımına da iki maçta yenilmeden çeyrek finale çıktı.



Deplasmandaki ilk maçını 5-0 gibi farklı bir skorla kazanan Liverpool, rövanş maçının golsüz sona ermesiyle son 16 turunda gol yemeden tur atlayan tek takım olmayı başardı.



Almanya'nın Bayern Münih takımından iki maçta toplam 8 gol yiyen Beşiktaş ise bu turda kalesinde en fazla gol gören ekip oldu.