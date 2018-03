Giuliano'dan derbi itirafı!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, FB TV'de sosyal medya üzerinden taraftarların yolladığı soruları yanıtladı.



En büyük hedefinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Giuliano, 'Gerçekleştirmek istediğim en büyük hedefim şu anda yakın zamanda gerçekleşmesi mümkün olan. Sene sonunda takım olarak Fenerbahçe ile şampiyon olmak. Sanırım bu Fenerbahçe'deki en büyük hayalim. Sene sonunda şampiyonluğu kutlamak. Kişisel olarak en büyük hedefim Dünya Kupası'nda oynamak.' dedi.



HER GOL ATTIĞIMDA...



Gol sevincinin anlamını anlatan Giuliano, 'Ben Tanrı'ya çok inanan biriyim ve bugün bir futbolcu olabildiysem Tanrı'nın beni koruduğu, bana bu armağanı ve bu işi yapabilecek kapasiteyi bana verdiği için. Dolayısıyla her gol attığımda ellerimi yukarı kaldırıyorum ve bu yeteneğin Tanrı'dan geldiğini ve ona şükürler olsun ki işimi yapabildiğimin farkına varıyorum. Bu benim Tanrı'ya şükretme biçimim.' ifadelerini kullandı.







TRANSFER YANITI



2 yıl sonra nerede olacağı sorulan yetenekli oyuncu, 'Burada 4 yıllık bir kontratım var. Hala burada olacağımı düşünüyorum. Bilemiyorum futbolda işler çok hızlı değişir ama esas düşüncem 2 yıl sonra hala burada olmak.' cevabını verdi.



BABEL KADERİ ETKİLİYOR



Türkiye'de en beğendiği oyuncuların Babel ve Talisca olduğunu kaydeden yıldız isim, 'Benim fikrime göre yüksek seviyede olduğunu düşündüğüm birkaç oyuncu var. Talisca çok sıradışı bir dönem geçiriyor ama Babel'i de çok beğeniyorum. Beşiktaş'ın oyuncusu ve bence eksiksiz bir oyuncu. Beşiktaş'ın maçlarında kaderi etkiliyor. Onu da Türkiye'nin en iyi oyuncuları arasına koyarım.' diye konuştu.







Atatürk'ü tanıyıp tanımadığı sorulan Giuliano, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduğunu biliyorum. Burada çok saygı duyulan biri olduğunu biliyorum. Ölüm yıl dönümünde bütün Türkiye duruyor. Nerede olursanız olun, herkes yerinde duruyor. Dolayısıyla tüm ülke üzerinde etkisi olan birisi.' sözlerini paylaştı.



İdolünün Ronaldinho olduğunu belirten Giuliano, 'Gençken hep çok sevdiğim bir futbolcu var. Ronaldinho Gaucho. Futbolda yaptıkları, temsil ettikleri, büyüsü, cazibesi, futbol oynarken gülümsemesi sebebiyle, yaptığı şey ile ilgili sorumluluk duyardı ama bir yandan da görürdünüz ki ki bu işle ilgili mutluluk ve memnuniyeti de vardı. Dolayısı ile futbolda en büyük idolüm olarak gördüğüm futbolcu Ronaldinho Gaucho.' diye konuştu.



ŞANSIMIZ YÜKSEK



Şampiyonluk yarışı için konuşan 27 yaşındaki futbolcu, 'Her maç belirleyici. Bu bir puan yarışı. 6 puan değerinde bir maç yok, hepsinin önemi aynı. Dolayısıyla ileriyi düşünmeden maç maç kazanmak önemli. Çok dengeli bir lig, şampiyonluk için yarışan 4 büyük takım var ve sonuna kadar böyle devam edecek. Bizim de şansımız yüksek ama ayaklarımız yere basmalı ve maç maç düşünmeliyiz.' diye konuştu.



SIRADIŞI ORTAM VARDI



Türkiye'deki en iyi atmosferin kendi statlarında olduğunu söyleyen Brezilyalı isim, 'Benim için en iyi atmosfer bizim stadımızda. Evimizde oynadığımız maçlarda iyi atmosfer oluyor. Derbilerden bahsedersek Beşiktaş maçında oynadım ve sıradışı bir ortam vardı. Evimizde Başakşehir ve Trabzonspor ile oynadığımız maçlar için de bu geçerli.' değerlendirmesini yaptı.



HOCAMDAN İZİN İSTEDİM



Beşiktaş maçında sakatlığına rağmen oynamasının nedeni merak edilen Giuliano, 'İlk olarak yaptığım şeye aşığım. Antrenman yapmayı, maçlarda oynamayı seviyorum. Takıma katkı sağlayamadığımda kötü hissediyorum ve bu sakatlık beni çok rahatsız etti çünkü çok iyi olduğun bir zamandı. 3 hafta maçlardan mahrum kaldım. Münkün olan en kısa sürede dönmek istiyordum ama o süre risk taşıyordu. Doktor bana hala risk olduğunu söyledi ve 3. hafta sonunda kasın iyileşecek dedi. Bir ytandan da bu devam eden bir risk. 1 sene geçebilir ve hala bu problemim devam edebilir, bu yüzden şimdiden itibarenyoğun bir fizyoterapi ve kendine bakma zamanı. Hocamızdan oynamak için izin istedim çünkü önemli bir maçtı, takıma katkı sağlamak istedim. Kendimi iyi hissediyordum. Tabii ki onun fikir birliği ile oldu. Her zaman karar sizin, ben oynamak isterim ama karar sizin ve doktorun olacak. Eğer çok riskli olduğunu düşünürseniz, hiç problem olmaz, kendimi saklayıp bir sonraki maça kadar hazır olurum dedim. Olaylar böyle gelişti.' diyerek olayı anlattı.



RAMİRU'YU İSTERİM



Fenerbahçe'ye kimi istediği sorulan yıldız isim, 'Benimle Gremio'da oynamış bir oyuncuyu isterdim. Üstünden 2 yıl geçti. Adı Ramiru. 3. ön libero ya da 3. ön libero olarak oynayabilir. Kısa boylu, fizinsel bir oyuncu. Onunla oynadığım dönem çok istekliydi. Çok koşuyordu, devasa akciğerleri vardı. Taktiksel anlamda da çok zeki.' dedi.



Giuliano, 'Türkiye'de en çok sevdiğim şey olarak yemeklerden bahsedebilirim. Kebap benim için harika. Kebap ve ayran, çay ve baklama. Benim için mükemmel bir akşam yemeği.' diyerek sözlerini noktaladı.