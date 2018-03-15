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Galatasaray'da 14 isim Ülker Stadyumu'nda ilk kez oynayacak

Galatasaray’ın kadrosunda bulunan 14 futbolcu, daha önce sarı-kırmızılı forma ile Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe’ye karşı oynamadı. Takımda bulunan yabancı futbolcular içerisinde ise Kadıköy’de forma giyen tek isim Fernando Muslera.

Spor / 15 Mart 2018 Perşembe 11:56
Galatasaray'da 14 isim Ülker Stadyumu'nda ilk kez oynayacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılı ekipte birçok futbolcu ilk kez Ülker Stadyumu'nda sarı-kırmızılı forma ile oynayacak. Bu isimler içerisinde sezon başında transfer edilenlerin dışında takıma daha önce katılan futbolcular da bulunuyor.

Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Carrasco, Maicon, Mariano, Linnes, Jason Denayer, Iasmin Latovlevici, Ahmet Çalık, Yuto Nagatomo, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Fernando, Ryan Donk, Garry Rodrigues ve Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'ye karşı ilk kez Ülker Stadyumu'nda ter dökecek.



Kadıköy'de forma giyen tek yabancı: 'Muslera'

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 14 yabancı futbolcudan sadece 1'i deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, takımda Kadıköy'de oynayan tek isim olarak yer alıyor. Muslera, Galatasaray'ın 2011-2012 sezonundaki Şampiyonluk Grubu son maçında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak, şampiyon olan kadroda da kaleyi koruyan isimdi.

Younes BelhandaYuto NagatomoAhmet ÇalıkJason DenayerFernando Muslera


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